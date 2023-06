L'avvocato: "La mia assistita diffida gli organi di informazione dal pubblicare immagini del bambino e di sé stessa"

“La mia assistita, mio tramite, diffida tutti gli organi di informazione dal pubblicare immagini del bambino e, comunque, di sé stessa, nonché dichiarazioni attribuite e/o riferibili ai propri parenti, riservandosi, in difetto, ogni azione, a tutela dei propri diritti, in ogni sede competente”. E’ quanto si legge in una comunicazione dell’avvocato Federico Vecchio, legale di Elena Uccello, madre del piccolo Manuel Proietti, morto il 14 giugno nell’incidente di Casal Palocco, a Roma.

