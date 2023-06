Le immagini dalla chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna: presenti anche don Ciotti, Anna Maria Bernini, Matteo Lepore

Tanti esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato al funerale di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi morta il 13 giugno scorso. Le esequie sono state celebrate dal cardinal Zuppi nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Seduti in prima fila c’erano gli ex presidenti del Consiglio Mario Monti e Mario Draghi, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami.

Presenti anche Francesco Boccia, ex ministro ed esponente del Pd, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Luca Cordero di Montezemolo, il fondatore e presidente di Libera don Luigi Ciotti, il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Flavia Franzoni è venuta a mancare martedì scorso a causa di un malore mentre stava facendo trekking lungo la via Francigena insieme al marito.

