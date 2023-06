È ancora allarme maltempo sul territorio italiano. Diramata dalla protezione civile a partire dalla mattina di domani, 14 giugno, un’allerta gialla sul Lazio, che arriva dopo il violento nubifragio che nella notte scorsa ha costretto i Vigili del Fuoco a più di 100 interventi nella città di Roma. Si prevedono sulla regione precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

In Emilia-Romagna allerta arancione, in Sardegna previsti nubifragi e grandine

Sull’Emilia-Romagna l’allerta è arancione, mentre in Sardegna sono previsti nubifragi, temporali e grandinate un po’ su tutta l’isola. L’allerta è stata emessa dalla protezione civile regionale già per questo pomeriggio e sarà in vigore fino alla mezzanotte di domani.

Tutte le allerte

Ecco tutte le allerte per la giornata di domani, come descritte dal comunicato della Protezione Civile. “Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 14 giugno, allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna, allerta gialla sul resto della regione, su parte della Lombardia, sull’intero territorio di Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e su gran parte della Sicilia.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 14 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, in estensione, dalle prime ore del mattino, su Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

