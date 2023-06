Immagine d'archivio

Bomba d'acqua sulla provincia di Macerata: 130 interventi dei Vigili del Fuoco. L'acqua ha nuovamente riempito le strade anche a Ravenna

Ancora allagamenti e disagi provocati dal maltempo nelle Marche. Nella serata di ieri una bomba d’acqua ha colpito Macerata e il Comune ha invitato i cittadini a “uscire di casa solo se necessario”. In un post sulla sua pagina istituzionale, l’amministrazione comunale ha scritto: “A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari. È operativo il Centro operativo comunale e per ogni segnalazione è possibile chiamare il numero unico emergenze 112″. In un secondo messaggio “si comunica ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni”.

Nella regione 130 interventi dei Vigili del Fuoco

In totale, nella regione sono stati 130 da ieri gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Macerata, Ancona e Pesaro-Urbino: tra i casi affrontati prosciugamenti, piccole frane e soccorso ad automobilisti in difficoltà.

Diverse strade allagate anche a Ravenna

Disagi e strade allagate anche a Ravenna, in Emilia-Romagna. “Diverse strade allagate per le intense piogge delle ultime ore: Comune e Polizia locale al lavoro per gestire le criticità. Si raccomanda la massima prudenza e di evitare gli spostamenti non necessari. Le intense piogge cadute nelle ultime ore nel territorio del comune di Ravenna, che hanno interessato in particolar modo la città, con accumuli orari di oltre 20 millimetri, hanno provocato allagamenti in diversi strade della città, in particolare dell’area urbana e del centro e lungo le arterie di comunicazione principale”, scriveva ieri su Facebook il sindaco Michele de Pascale, spiegando come “gli impianti idrovori sono tutti funzionanti al massimo e la Polizia locale sta procedendo al monitoraggio puntuale di eventuali situazioni di criticità e disponendo eventuali chiusure di strade e modifiche alla circolazione qualora necessario”. Il sindaco “raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e soprattutto di evitare gli spostamenti non necessari, in attesa del deflusso delle acque da parte della rete fognaria. In particolare si ricorda che va prestata la massima attenzione alle strade allagate e che non si deve assolutamente accedere ai sottopassi se allagati“.

