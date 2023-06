Operai hanno perso la vita in provincia di Brescia e Catania

Altri tre incidenti mortali sul lavoro nella giornata di oggi, 13 giugno. Il primo in ordine cronologico in un cantiere stradale nella tratta Desenzano del Garda – Brescia dell’A4 Venezia-Torino: a quanto si apprende, un operaio sarebbe stato travolto e ucciso da un mezzo pesante di passaggio.

Brescia, operaio muore cadendo da traliccio alta tensione

Sempre nel Bresciano, a Castegnato, un operaio ha perso la vita cadendo da un traliccio dell’alta tensione, da un’altezza di circa 50 metri. L’incidente è avvenuto in via Padana Superiore 111/a. Inutili i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Catania, operaio edile muore cadendo da 3 metri d’altezza

Un’altra caduta mortale, invece, a Misterbianco in provincia di Catania, dove un operaio edile ha perso la vita mentre stava realizzando un solaio di una palazzina in via Famiglia Santagati. Angelo Leo, 56 anni, è precipitato da un’altezza di oltre tre metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 chiamati dai colleghi della vittima, ma non c’è stato nulla da fare: l’operaio è morto per le gravi lesioni riportate. Sul posto i carabinieri della tenenza di Misterbianco e i tecnici dello Spresal sono stati incaricati dalla procura etnea di ricostruire la dinamica della tragedia e accertare se la vittima indossasse tutti i dispositivi di sicurezza personale previsti dalla normativa.

