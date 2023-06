Erano a bordo di un'imbarcazione e potrebbero essere in grave pericolo

“Abbiamo perso i contatti con le 23 persone che si trovavano in pericolo 12 ore fa. Non sappiamo se siano sopravvissuti alla notte in mare. Non ci sono ancora soccorsi in vista”. Così Alarm Phone nei suoi canali social a proposito di una barca alla deriva carica di migranti.

“RCC Malta non li considera in pericolo – prosegue – negando che le persone su una barca inadatta e sovraffollata siano in pericolo e abbiano bisogno di soccorsi immediati”, conclude Alarm Phone.

