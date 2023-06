L'esame autoptico condotto dal professore Andrea Gentilomo

È iniziata all’Istituto di medicina legale di Milano l’autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Gli esami dovranno chiarire come la ragazza è stata uccisa, con quante coltellate è stata colpita e in quali parti del corpo. Gli accertamenti, che chiariranno anche se Alessandro Impagnatiello abbia somministrato alla fidanzata del topicida ritrovato nel suo zaino, sono condotti e coordinati dal professore Andrea Gentilomo, insieme a specialisti che interverranno per la parte tossicologica ed entomologica. In mattinata sono arrivati anche i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche, e il legale della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti.

