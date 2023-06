La tragedia nelle officine meccaniche Tassone di Gerocarne

Un uomo di 54 anni è morto in un incidente sul lavoro stamattina nelle officine meccaniche Tassone di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. L’operaio stava lavorando su una pedana e, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto e ha perso la vita: inutili i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

