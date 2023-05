Il segretario Cgil dopo i 5 incidenti di giovedì: "Investire su prevenzione"

“L’emergenza dei morti sul lavoro non è mai andata via. Il fatto che in un solo giorno siano morte cinque persone conferma il fatto che questa media di tre morti al giorno ormai si confermi ogni anno. Bisogna investire sulla prevenzione e sulla formazione. Tutto questo è semplicemente inaccettabile. Questo governo sta tagliando sui servizi ispettivi e sulla sanità, bisogna fare il contrario” lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini a margine della presentazione del libro di Pasquale Tridico “Il lavoro di oggi la pensione di domani” in Campidoglio a Roma.

