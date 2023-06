Le immagini dalle telecamere di sorveglianza di via Novello nella notte tra il 27 e il 28 maggio

Una telecamera di sorveglianza di via Novello, a Senago, ha ripreso Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso dell’omicidio della sua fidanzata, Giulia Tramontano, uscire più volte di casa nella notte tra il 27 e il 28 di maggio per dirigersi verso la sua auto parcheggiata poco distante. In quel momento la donna, incinta di sette mesi, è già stata uccisa. Nelle prime immagini registrate alle 3:22 ha sottobraccio un piccolo involucro di plastica. Nelle seconde, riprese poco dopo le 7 del mattino, lo si vede uscire dal complesso residenziale con altri due involucri di plastica nella mano sinistra che poi deposita nell’autovettura. Secondo gli inquirenti, il contenuto di quei sacchi di plastica è compatibile con un mucchio di vestiti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata