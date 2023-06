Il ritrovamento in un bosco in provincia di Campobasso

Nel bosco Acciarelli di Riccia, comune in provincia di Campobasso, è stato trovato un asparago selvatico lungo 4 metri e 12 centimetri. Secondo lo scopritore Salvatore Ciocca, appassionato di raccolta asparagi da decenni e ex consigliere regionale, si tratta di una lunghezza da record. L’asparago, raccolto nel pomeriggio di sabato, è stato misurato sul posto, con il supporto di video e fotografie e alla presenza di testimoni. Secondo quanto riferito poi da Salvatore Ciocca è stato consumato nella giornata di domenica per condire una pizza gigante.

