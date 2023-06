Un morto e diversi feriti nell'edificio in fiamme a Colli Aniene il 2 giugno

Continuano a Roma, nel quartiere Colli Aniene, le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palazzo dove ieri si è sprigionato un incendio che ha reso inagibile la struttura. Il tentativo è quello di permettere ai residenti di entrare negli appartamenti e recuperare gli effetti personali risparmiati dalle fiamme.

Drammatica la testimonianza di chi ha vissuto quegli attimi. “Abbiamo aperto l’ascensore ma sono stata fortunata, come ho aperto la porta è scoppiato tutto”, spiega Maria Teresa, che da 25 anni abita nel condominio. “Una vicina mi ha avvisato della puzza di fumo ma io ho pensato a dei rami secchi che avevano preso fuoco nel cortile”, racconta. “Era una ciminiera – dice – In pochi secondi è scoppiato tutto, i climatizzatori, le bombole del gas del cantiere”, ha proseguito la residente: “Mio figlio la sera prima aveva sentito puzza di gas ma io non l’ho sentita. Poi invece è successo il finimondo”.

