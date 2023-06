Almeno un morto e diversi feriti nel rogo di un palazzo in ristrutturazione

Ancora da chiarire le dinamiche di un incendio divampato in una palazzina del quartiere romano di Colli Aniene. Numerose le persone intossicate dal fumo e ustionate. Il bilancio provvisorio parla di almeno un morto e diversi feriti. Sul posto i vigili del fuoco.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto sapere di seguire “con angoscia le operazioni di soccorso del terribile incendio che ha coinvolto 7 piani di una palazzina in ristrutturazione a Colli Aniene”. “Mi stringo al dolore della famiglia della vittima ed esprimo la mia solidarietà a tutti i feriti”, ha scritto sui social.

“Siamo vicini alle famiglie colpite da questa tragedia e le sosterremo in tutti i modi”, afferma il sindaco, che aggiunge di essere “in contatto con il Prefetto Giannini, il presidente del Municipio Umberti, l’assessore Zevi e la Protezione Civile di Roma Capitale che sono operativi sul posto per sopperire a tutte le necessità”. “Grazie a tutti i soccorritori, ai vigili del fuoco, alla direzione del Sant’Eugenio e a tutti gli operatori sanitari che stanno dando il massimo per prendersi cura delle persone coinvolte”, conclude.

