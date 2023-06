Dopo aver ucciso a coltellate la compagna Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza, Alessandro Impagnatiello avrebbe cercato di incontrare l’altra donna con cui aveva una relazione. Lo ha spiegato la sostituto procuratore Alessia Menegazzo – nel corso della conferenza stampa presso la Procura di Milano insieme alla procuratore aggiunto Letizia Mannella e al Comandante provinciale dei Carabinieri di Milano Iacopo Mannucci Benincasa – per relazionare sul delitto di Senago. Il 30enne barman è accusato di omicidio premeditato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. “L’indagato tenta di incontrare anche l’amica nel corso della notte, e noi riteniamo che in quel segmento il cadavere della donna fosse ancora a casa“, ha dichiarato Menegazzo, aggiungendo: “L’amica non lo fa entrare durante la notte. Lui cerca un incontro, ma lei non lo fa entrare”,

