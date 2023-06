La testimonianza: "Era chiarissimo che la donna è stata freddata"

“Si sono sentiti nitidamente i tre spari e si era capito subito che non erano botti. Sono sceso per curiosità e appena ho visto la scena ho pensato a un agguato. Non aveva colpi in faccia ma alla nuca quindi secondo me è stata colpita alle spalle. Era chiarissimo che la donna era stata freddata”: lo racconta il vicino della poliziotta cinquantenne uccisa nel quartiere romano di Torraccia. Stando ai primi rilievi il compagno poliziotto avrebbe ucciso la compagna nell’abitazione di lei in Via Rosario Nicoló con la pistola d’ordinanza per poi suicidarsi. Il vicino, che vive nella palazzina accanto, racconta il primo impatto con il corpo nell’androne della palazzina. “Vivo qui dal ‘97 e non ho mai visto una cosa del genere. C’era una pozza di sangue enorme. La signora era inginocchiata e rivolta all’indietro. Una posizione molto particolare di quando una persona viene freddata” aggiunge l’uomo.

