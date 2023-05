I Carabinieri cercano un vestito della ragazza da usare come 'traccia' per i cani dell'Unità cinofila

La Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri si trova nella casa di via Novella 14 a Senago, abitazione di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano, la 29enne scomparsa sabato sera al settimo mese di gravidanza. Cercano un vestito della ragazza da utilizzare come ‘traccia’ per i cani dell’Unita cinofila e proseguire le ricerche. L’uomo è indagato per omicidio volontario aggravato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata