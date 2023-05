Le immagini dal quartiere Monte Urpinu

Bomba d’acqua su Cagliari nel primo pomeriggio. Tuoni, fulmini e un vero e proprio nubifragio hanno investito la città per circa mezz’ora. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti, al momento non risultano feriti. Nelle immagini, l’acqua che si è riversata in strada nel quartiere Monte Urpinu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata