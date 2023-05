Il 44enne era in visita istituzionale in Sardegna insieme ad altri suoi connazionali, tutti primi cittadini

È morto cadendo da una finestra dell’hotel nel quale si trovava a Cagliari, un sindaco polacco di 44 anni, in visita istituzionale in Sardegna, insieme con altri suoi connazionali, tutti primi cittadini. L’episodio è avvenuto nella notte e sul posto è intervenuta una volante della Squadra mobile di Cagliari, in seguito a una telefonata al Nue da parte di un cittadino che aveva visto il corpo dell’uomo nel giardino dell’albergo. Secondo le prime ricostruzioni, il 44enne era seduto sul davanzale della finestra e sarebbe caduto dopo aver perso l’equilibrio. Gli agenti della mobile stanno ascoltando i vicini di stanza dell’hotel.

