La sostanza stupefacente era nascosta in un autocarro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 47 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish. La droga era occultata in un autocarro sottoposto a controllo nel capoluogo siciliano. Immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 500.000 euro. La sostanza è stata individuata grazie al fiuto del cane antidroga Anouk del Gruppo Pronto Impiego di Palermo. Era stipata in 45 involucri del peso di 1 kg l’uno, avvolti da nastro d’imballaggio e riportanti la scritta “LIMONE 2021” nonché in altri 5 involucri, di differenti dimensioni, del peso complessivo di 2 kg, per un totale di 47 kg. Arrestato il corriere di nazionalità italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata