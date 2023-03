La Guardia di Finanza ha trovato le medicine nel bagaglio di un passeggero di nazionalità nigeriana

La Guardia di Finanza di Bologna operativa all’aeroporto Guglielmo Marconi ha sottoposto a ispezione doganale i bagagli di un passeggero di nazionalità nigeriana, in arrivo dal Paese di origine via Casablanca, rinvenendo oltre 700 farmaci illegali, nascosti tra gli effetti personali. Questi ultimi sono stati sequestrati, perché importati senza le prescritte autorizzazioni ministeriali. Durante il controllo, inoltre, i militari delle Fiamme Gialle hanno rilevato la mancata corrispondenza nominativa tra alcune confezioni di medicinali e i blister di pastiglie contenuti all’interno. Le capsule, un centinaio, sottoposte a test antidroga, sono risultate positive ai principi attivi del metadone e della morfina. L’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per importazione illegale di farmaci e per traffico internazionale di sostanze stupefacenti di lieve entità.

