Grazie alla generosità e al sostegno di oltre 400 persone sono stati raccolti 150mila euro per la cura della salute mentale

Aiutare le persone, soprattutto i giovani, alle prese con patologie mentali e favorirne anche l’inserimento nel mondo del lavoro. È lo scopo della quinta edizione de ‘Il Bel Viaggio’, la charity dinner a favore di Progetto Itaca Milano, andata in scena all’interno della splendida cornice del Pirelli HangarBicocca, organizzata grazie al grande supporto di Fondazione Paolo e Giuliana Clerici e Fondazione Italiana Accenture ETS.

All’ombra della mastodontica installazione ‘I Sette Palazzi Celesti’ di Anselm Kiefer, grazie alla generosità e al sostegno di oltre 400 persone sono stati raccolti circa 150.000 euro che permettono di restare vicino a chi soffre perché “non c’è salute senza salute mentale”. Conduttore d’eccezione della magica serata è stato Paolo Ruffini attore, regista, sceneggiatore e produttore teatrale toscano che ha da sempre a cuore la sensibilizzazione per i più fragili. Cuore pulsante della serata è stata l’asta di raccolta fondi ‘Il Bel Viaggio’: 12 lotti tra oggetti ed esperienze di grande bellezza e altissima qualità donati da generose aziende e filantropi. A coronare l’evento dedicato alla bellezza e all’arte è stata la melodiosa voce di Gaia, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici. Tra i partecipanti anche molti personaggi del mondo dell’imprenditoria, dello spettacolo e influencer: Greta Ferro, Marco Tronchetti Provera, Matteo Zanetti, Georges Paternoster, Sara Verde, Osvaldo Supino, Valeria Vedovatti, Roberta Zacchero e Katja Bokun.

Attraverso la raccolta fondi verranno supportati in particolare due progetti legati allo sviluppo dell’autonomia sociale e lavorativa di persone che soffrono di disagi mentali: Club Itaca e JOB Stations.

“Per la nostra fondazione è un dovere poter aiutare chi ha bisogno. Siamo sempre stati vicini al Progetto Itaca perché è l’unica associazione in Italia che si occupa di una malattia ahimè ancora poco conosciuta”, ha dichiarato l’imprenditore Paolo Clerici, presidente della fondazione Paolo e Giuliana Clerici. “Progetto Itaca è una associazione che si occupa di salute mentale e come scopo principale ha quello di far conoscere le tematiche di una malattia che colpisce sempre di più le persone”, ha detto invece Alessandro Dubini, presidente di Progetto Itaca Milano. “Lo scopo di questa serata è quello di far conoscere il progetto e di raccogliere fondi, perché per realizzare le nostre iniziative servono anche risorse finanziarie”, ha aggiunto. Nel corso dell’ultimo anno le richieste di aiuto psicologico sono aumentate drasticamente. “L’associazione mette in campo tutta una serie di iniziative, tra cui una delle principali è il progetto scuola – ha aggiunto Dubini – perché la malattia ha iniziato a colpire sempre di più anche i giovani soprattutto dopo la pandemia che ha lasciato molti strascichi”.

“Per questo andiamo nelle scuole anche con uno psichiatra per incontrare i ragazzi e parlare della salute mentale, partendo dai fattori che la influenzano e quanto sia importante curarla”, ha concluso Cristina Migliorero, coordinatrice del progetto scuola per l’associazione Progetto Itaca.

