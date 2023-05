Il corpo sarebbe del proprietario del veicolo, un 55enne incensurato. Non si esclude la pista dell'omicidio

Ieri sera intorno alle 21.30 a Torino, in via Rovigo, è stato trovato il cadavere di un uomo, chiuso in un Suv parcheggiato. Da quanto si apprende si tratterebbe di un 55enne incensurato proprietario dell’auto e sembrerebbe che i familiari avessero denunciato la scomparsa dell’uomo due giorni fa. Indagini in corso delle squadra mobile di Torino. Non si esclude la pista dell’omicidio.

