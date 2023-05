Viaggiavano su un peschereccio in pericolo: domani a Bari

(LaPresse) Sono 602 le persone a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere. Sono state salvate ieri dalla Ong. Viaggiavano tutte sovraffollate su un peschereccio in pericolo vicino le coste siciliane. Tra loro vi sono 151 minori e 11 donne. Le autorità italiane hanno fornito Bari come porto per lo sbarco. L’arrivo previsto al porto di Bari è per martedì 30 maggio, intorno alle 8 del mattino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata