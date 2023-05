I partecipanti: "Quello che è accaduto non è un caso"

‘La vostra sicurezza: trans-sessismo, razzismo, manganelli“: è ciò che recita lo striscione in testa al corteo che oggi a Milano ha attraversato il quartiere di Turro, attorno al parco Trotter. In questa zona alcuni giorni fa c’è stato un episodio di violenza che ha coinvolto Bruna, una transessuale brasiliana colpita con manganellate, calci e spray al peperoncino da quattro agenti della polizia municipale. Alcune centinaia di manifestanti hanno percorso viale Monza e le vie limitrofe scandendo slogan in solidarietà alla donna fermata: “Quello che è accaduto non è un caso”, spiegano i partecipanti, “Si tratta di un abuso di potere su una persona che è già profondamente discriminata proprio da quelle istituzioni che invece dovrebbero occuparsi del benessere e che chiaramente non lo fanno in base a un concetto distorto di sicurezza”, concludono.

