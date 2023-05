Aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto in un parcheggio per camper, la donna era in vacanza insieme alla famiglia

Una turista italiana è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco ieri sera mentre si trovava in vacanza in Corsica con la sua famiglia. Il fatto è avvenuto in un parcheggio nei pressi del comune di Casanova. Secondo quanto riporta Corse Matin, la donna, 58 anni, si trovava nei pressi del suo camper al momento dell’incidente e sarebbe dovuta rientrare in Italia oggi. Ha riportato una grave ferita all’addome e nella notte è stata operata all’ospedale di Bastia. Non sarebbe in pericolo di vita. La Procura della Repubblica di Bastia – spiega ancora il quotidiano corso – ha aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata