Provvidenziale l'intervento del padre del piccolo in piazza Gae Aulenti, contro la donna una denuncia per rapimento

Momenti di paura ieri in piazza Gae Aulenti a Milano dove un padre ha sventato il tentativo del rapimento del figlio di 2 anni da parte di una giovane, poi denunciata a piede libero. Tutto è iniziato quanto due famiglie, una composta da padre e padre con due bambini di 9 e 2 anni e l’altra con una bimba di 7, hanno deciso di trascorrere il pomeriggio nella piazza: quando le due madri entrano in gelateria, il padre rimane a badare ai bambini che nel frattempo giocano con altri bambini, fermandosi a pochi passi da loro. L’uomo però nota una donna che, prima si avvicina al più piccolo dicendogli qualche parola, poi lo prende in braccio e si allontana in direzione della Torre Unicredit, urlando e inveendo contro l’uomo e giustificandosi dicendo che si trattava di uno scherzo.

L’uomo, assicurati i bambini alla moglie, ha cercato di seguirla e ha chiamato subito i Carabinieri. I militari della Stazione Porta Garibaldi sono intervenuti riuscendo a rintracciare la donna nella stessa Piazza Gae Aulenti. Si tratta di una 22enne, nata e residente in Italia, di origini marocchine e residente nelle case popolari in zona San Siro, con precedenti per reati contro il patrimonio e affetta da patologie psichiatriche. La donna è stata denunciata a piede libero per rapimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata