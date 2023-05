Marcella Severino in occasione del secondo anniversario della tragedia in cui persero la vita 14 persone

Sono passati due anni dalla tragedia del Mottarone, avvenuta il 23 maggio 2021. Quel giorno la corda traente della funivia si ruppe e la cabina numero tre cadde al suolo causando la morte di 14 persone. L’unico sopravvissuto fu il piccolo Eitan, che all’epoca dei fatti aveva 5 anni. “E’ una giornata molto difficile per noi perché si rinnova quello che abbiamo vissuto. Stresa abbraccia la comunità e tutti i familiari delle vittime e non dimenticheremo. E’ anche la nostra di tragedia”, ha detto la sindaca di Stresa Marcella Severino, arrivando in vetta al Mottarone per la celebrazione della messa.

