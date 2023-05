È accaduto in via Duomo. L'agente è stato colpito alla testa con una spranga, il senzatetto ha riportato una ferita alla gamba

Un clochard ha aggredito un vigile urbano che tentava di farlo spostare con una spranga, colpendolo alla testa. Il vigile urbano, per farlo desistere, ha esploso alcuni colpi dell’arma di servizio. È quanto accaduto in via Duomo, a Napoli. Il vigile urbano ha riportato una ferita alla testa mentre il clochard una ferita da arma da fuoco a una gamba. L’agente di polizia locale è stato trasportato all’Ospedale del Mare, mentre il clochard al Vecchio Pellegrini.

