Un uomo si è lanciato dal settimo piano, all'interno del suo appartamento il cadavere di un'altra persona con ferite d'arma da taglio

Il sopralluogo dei carabinieri in via Cogne, a Milano, dove lunedì mattina si è verificato quello che gli inquirenti ritengono, dalle prime informazioni raccolte, un omicidio-suicidio. Un uomo si è lanciato dal settimo piano di un palazzo all’interno del quale è stato poi trovato il cadavere di un altro uomo. I militari hanno rinvenuto il primo cadavere davanti al condominio, identificandolo in un 51enne italiano. Nell’appartamento dove viveva, hanno poi trovato il secondo cadavere, privo di documenti d’identità e con ferite da arma da taglio sul corpo.

