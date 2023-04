Indagine della Guardia di Finanza, denunciate venti persone

Truffa e indebite percezioni a danno dello Stato, riciclaggio, reimpiego in attività economiche e autoriciclaggio dei proventi illeciti. Sono i reati contestati a circa 20 persone coinvolte in un’inchiesta della Guardia di Finanza di Brescia – in collaborazione con personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma – nell’ambito di un’indagine dei pm capitolini sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi ai cosìdetti ‘Bonus Facciate’ e ‘Eco Bonus’. L’indagine ha portato al sequestro d’urgenza di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta ritenuti falsi.

