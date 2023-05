Stava passeggiando con il cane come di consueto prima di essere travolto

A causa del forte vento un albero è crollato a Reggio Calabria, in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, travolgendo e uccidendo un uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia. L’uomo, dalle prime notizie apprese, stava passeggiando con il cane come di consueto ma il forte maltempo ha buttato giù l’albero che lo ha travolto.

