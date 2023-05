La Regione ha comunicato che dal 2018, anno di entrata in vigore della legge urbanistica regionale, il consumo del suolo si attesta al 4%

A Ravenna è stato evacuato il 16% del territorio: lo rende noto il Comune di Ravenna nell’aggiornamento sull’emergenza Maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna. Al momento – informa l’amministrazione comunale – la superficie di territorio del comune di Ravenna evacuata è di 108.730.188 metri quadrati (pari a 10.873 ettari e a circa il 16 per cento dell’intero territorio comunale) per una popolazione residente di 14.220 persone (pari a circa il 9 per cento del totale). Nelle scorse quattro notti il sistema di accoglienza messo in campo dal Comune di Ravenna, sia attraverso l’allestimento di punti di protezione civile che attraverso la collocazione di sfollati in albergo, ha fatto registrare 1.200 pernottamenti in 60 strutture alberghiere mentre, per quanto riguarda gli hub di Protezione civile, si sono avvicendate nei giorni quasi tremila persone.

In Emilia Romagna dal 2018 consumo suolo solo al 4%

Da gennaio 2018, anno di entrata in vigore della legge urbanistica regionale, al 31 dicembre 2022, i Comuni hanno dato attuazione a 235 previsioni insediative per un consumo del suolo di circa 1.060 ettari, che sono solo il 4% dei 25.755 ettari di suolo potenzialmente consumabili. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, dopo le polemiche di questi giorni su un eccesso di consumo di suolo del territorio, gravemente colpito dal Maltempo.

Ancora strade chiuse e località isolate in alto Mugello

Le numerose frane che si sono verificate nel territorio dell’alto Mugello e sui rilievi appenninici determinano ancora la chiusura di strade e l’isolamento di diversi centri abitati. Lo comunica la Sala integrata di protezione civile della Città metropolitana e prefettura di Firenze nell’aggiornamento sulla situazione del Maltempo in alto Mugello, dove anche oggi è in corso l’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico.I comuni maggiormente colpiti, viene ricordato, sono Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi. Le principali viabilità interrotte sono la SP610 Montanara Imolese (Firenzuola), SP 58 Piancaldoli (Firenzuola), la SP306 Casolana Riolese (Palazzuolo sul Senio), la SP 29 Traversa di Lutirano (Marradi) e la SP 20 Modiglianese (Marradi).La SS67 nel comune di San Godenzo sarà riaperta in mattinata. Visto il rischio evolutivo della situazione si consiglia di evitare gli spostamenti nei comuni interessati dall’evento.

