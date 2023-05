Il video ironico pubblicato sui social: "Salute, a Villafranca. Ci rifaremo"

Prosegue l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna ma i cittadini delle zone alluvionate non perdono il sorriso. A Villafranca, frazione vicino a Faenza, si scherza in un locale completamente allagato mentre il barista preprara uno spritz a un signore appena entrato con gli stivali da pioggia e l’acqua che gli arriva fino alle ginocchia. “Salute, a Villafranca. Ci rifaremo”, dice l’uomo – ripreso in un video pubblicato su Twitter – che brinda con il calice in mano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata