Stralciate le posizioni di 6 indagati, restano le due società

A due anni dalla strage alla funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, che ha provocato la morte di 14 persone, la procura di Verbania ha chiuso le indagini, notificando l’avviso a 8 indagati (sei persone e due società). Si tratta del gestore Luigi Nerini, di Gabriele Tadini, Enrico Perocchio, e, per Leitner, di Martin Leitner, consigliere delegato, del presidente del Cda Anton Seeber e del dirigente Peter Rabansen. Oltre a loro, notificata la chiusura indagini anche alle due società Ferrovie del Mottarone srl e Leitner spa. Stralciate dunque le posizioni degli altri indagati, che erano in totale 14.

Le posizioni stralciate sono quelle legate alle società Rsv srl, Sateco e Monterosa: Rino Fanetti, Fabrizio Pezzolo, Davide Marchetto, Alessandro Rossi, Davide Moschitti e Federico Simonini. Per loro si va dunque verso l’archiviazione. Le indagini, condotte dai carabinieri di Verbania, sono state coordinate dalla procuratrice di Verbania olimpia Bossi e dalla sostituta Laura Carrera.

“Mancati controlli su fune”

Nell’avviso di chiusura indagini per la strage del Mottarone del 23 maggio 2021, la procura di Verbania scrive che c’è stata una “mancata esecuzione dei controlli a vista mensili sul tratto di fune traente in prossimità del punto di innesto al carrello (testa fusa). I controlli avrebbero consentito, secondo la procura, “di rilevare i segnali del degrado della fune” e di portare alla “dismissione della fune” stessa. La fune si è invece deteriorata fino a rompersi in corrispondenza della testa fusa “punto in cui la fune presentava il 68% circa dei fili” con “superfici di frattura”. La cabina della funivia del Mottarone è crollata dopo la rottura della fune traente, e senza che i freni d’emergenza entrassero in azione perché inibiti dai ‘forchettoni’ inseriti.

Contestata l’omissione di cautele contro gli infortuni

Nell’avviso di chiusura indagini la procura di Verbania contesta al gestore Luigi Nerini e a Gabriele Tadini ed Enrico Perocchio il reato di “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”. Secondo la procura, mentre Gabriele Tadini ha “materialmente” inserito i cosiddetti ‘forchettoni’ per inibire i freni di emergenza nella funivia del Mottarone, Luigi Nerini ed Enrico Perocchio hanno, secondo la procura, agito “avallando” la decisione e “rafforzando la determinatezza del capo servizio”. Inserendo i ‘forchettoni’ hanno rimosso “un sistema di sicurezza destinato a prevenire disastri e/o infortuni sul lavoro”. E’ quanto si legge nell’avviso di chiusura indagini, notificato a 6 persone e 2 società questa mattina. Nel crollo della cabina n.3 della funivia hanno perso la vita 14 persone, il piccolo Eitan è l’unico sopravvissuto.

Contestato attentato sicurezza trasporti

La procura di Verbania contesta al gestore Luigi Nerini e a Gabriele Tadini ed Enrico Perocchio anche l’attentato alla sicurezza dei trasporti perché “ponevano in pericolo la sicurezza di un pubblico trasporto per aria, effettuato tramite il predetto impianto funiviario”, con l’aggravante che dal fatto è derivato un disastro. Nei confronti dei tre, più di Anton Seeber, Martin Leitner e Peter Rabansen vengono contestate anche le ipotesi di reato di disastro colposo e omicidio colposo plurimo (e lesioni colpose gravi). L’avviso di chiusura indagini è stato emesso anche nei confronti delle società Ferrovie del Mottarone srl e Leitner spa. Nell’avviso si legge che invece Enrico Perocchio era tenuto a “riscontro e verifica” di quanto scritto nel registro giornale controfirmava il registro nonostante l’incidente del 18 marzo 2021 “a lui certamente noto, essendo stato presente sull’impianto durante le operazioni di risoluzione del problema” e “attestando che nel relativo periodo non vi fosse stato alcun episodio degno di segnalazione”.

Gli avvocati della famiglia di Eitan: “Auspichiamo veloce processo”

“Auspichiamo che il processo si possa ora celebrare in tempi veloci”. Così a LaPresse gli avvocati Sara Carsaniga, Caroleo Grimaldi, Paolo Polizzi e Paolo Sevesi, a proposito della chiusura delle indagini sulla strage del Mottarone del 23 maggio 2021, nella quale hanno perso la vita 14 persone. I legali assistono alcuni familiari del ramo materno del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla strage. “Accogliamo favorevolmente l’impostazione dell’accusa, rigorosa e senza favoritismi”, aggiungono.

