I sommozzatori della Polizia di Stato in azione nella notte a Lugo

Gli allagamenti non danno tregua in Emilia-Romagna: venerdì mattina sono state evacuate intere frazioni vicino Ravenna. Ancora sott’acqua Lugo: nelle immagini diffuse dalla polizia di Stato viene mostrato il soccorso a due bambine e a due donne da parte dei sommozzatori. A Faenza la 14ma vittima del maltempo in Emilia Romagna. E’ un uomo di 84 anni trovato morto nel fango nel cortile di casa sua.

