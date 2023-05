Almeno 10 le persone tratte in salvo dalla Guardia di Finanza nelle zone tra Ravenna, Forlì e Faenza

Proseguono senza sosta i soccorsi in diverse zone dell’Emilia-Romagna colpita dal maltempo. Alluvioni ed esondazioni di fiumi stanno martoriando soprattutto Ravenna, Forlì, Cesena e le città del Bolognese. Le vittime registrate sono almeno nove, migliaia le persone evacuate. Gli uomini del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza hanno tratto in salvo 10 persone a Russi (in provincia di Ravenna) e nove a Crociaro (località tra Forlì e Faenza). Nelle immagini si vede una squadra della GdF mentre entra in azione per soccorrere una donna rimasta bloccata sul tetto di un’abitazione.

