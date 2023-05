Continua la protesta delle tende: "È un primo passo ma non siamo pienamente soddisfatti"

Primo incontro sul caro affitti questa mattina all’Università La Sapienza di Roma tra Rettrice, studenti e rappresentanti di Regione Lazio e Comune. Il tavolo, richiesto da varie sigle che rappresentano gli allievi dell’Ateneo, si è svolto negli uffici del Rettorato mentre fuori sono state montate le tende da campeggio che in questi giorni sono diventate il simbolo della protesta. “Un incontro breve perché a quanto pare i rappresentanti delle istituzioni hanno impegni più urgenti rispetto all’emergenza abitativa di noi studenti”, ha commentato Dienabou Coulibaly, studentessa di Lettere e Filosofia e rappresentante dell’organizzazione studentesca Link Sapienza. “Abbiamo esposto in maniera chiara le nostre richieste e portato dati presi da diversi Atenei. Perché se altre università possono fare determinate cose anche La Sapienza, che è l’Ateneo più grande d’Europa, può farle”, ha proseguito: “Ci hanno promesso un tavolo permanente sia dalla Regione, sia da diversi assessori e questo è un primo passo ma malgrado questo non siamo pienamente soddisfatti”.

