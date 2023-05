Chiedono un incontro con l'assessorato competente al "diritto allo studio"

Prosegue la protesta degli studenti che da settimane protestano contro il caro affitti. “Armati” di tende, ormai simbolo della protesta, dalle università si sono spostati fin sotto la sede della Regione Lazio per chiedere un incontro con l’assessorato competente al “diritto allo studio”. Quattro le richieste degli studenti: un tavolo permanente sulle politiche per il diritto allo studio, protocollo di intesa su un piano per nuovi studentati pubblici, censimento per lo sfitto inutilizzato con requisizione degli spazi e la reintroduzione dell’equo canone.

