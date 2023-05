I mezzi aerei della Guardia Costiera continuano ad operare per il Dipartimento di Protezione Civile, nell’entroterra ravennate. Queste le immagini del complesso intervento dell’elicottero Nemo 12 che – nel pomeriggio di mercoledì – ha recuperato da un’abitazione una donna in stato di gravidanza. Da questa mattina 9 le persone in pericolo tratte in salvo dall’alto dall’elicottero Guardia Costiera Nemo 12.

