I soccorritori in azione coi gommoni, Emilia-Romagna nella morsa di piogge torrenziali ed esondazioni

Sono 600 i vigili del fuoco, provenienti da tutta Italia, che stanno operando in Emilia-Romagna per far fronte alla richieste di soccorso causate dalle forti piogge delle ultime ore. Maggiormente colpite le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna dove sono stati effettuati 450 interventi. Nelle immagini le operazioni di soccorso, portate avanti con l’aiuto dell’Esercito, per il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì, nella zona della Cava in via Emilia.

