Villa Morsiani venne costruita nel XV secolo. Inizialmente l’edificio era fortificato e assolse compiti militari e di guardia come la vicina e coeva Rocca Sforzesca. Di quei tempi restano tracce all’esterno nella cinta muraria che raggiungeva un tempo il chilometro e mezzo, nelle numerose arciere e feritoie per le colubrine e, nelle scale interne, archibugiere disposte per il tiro incrociato.

Circondata da un vasto parco secolare (con diversi alberi considerati “monumenti verdi”, fra cui una quercia di 30 metri e un pioppo nero di 40 metri), i conti Morsiani la adattarono definitivamente a dimora gentilizia nel 1700, epoca alla quale risale la cappella di famiglia, all’interno della villa. Mobili, arredi e suppellettili risalgono dal XV al XIX secolo e testimoniano i costanti interessi culturali, artistici e storici della famiglia che è di origine medioevale.

Uno degli antenati illustri della famiglia è Pietro Andrea Morsiano, ricordato in un documento del 1475 come autore di un trattato di medicina e chirurgia, discendente di Morsiano Fortebraccio Morsiani, cavaliere dell’ultima crociata feudale.

Curiosi sono i 16 camini, di varie epoche, fra cui uno del ‘400 e un altro che riempie una stanza (il più grande della regione) che arricchiscono gli interni.