Il punto della situazione, ieri sera, del sindaco di Ravenna

Prosegue l’emergenza in Emilia-Romagna dove diversi territori sono sotto la morsa di piogge torrenziali e inondazioni per il maltempo e le conseguenze della crisi climatica. Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, ieri alle ore 17.30, ha comunicato vari aggiornamenti riguardo le condizioni dei fiumi Ronco e Montone e del torrente Bevano. Il primo cittadino ha fatto sapere che il livello di questi corsi d’acqua è oltre il rosso e l’arancione. Per questo sono stati attivati diversi hub della Protezione civile in grado di accogliere chiunque abbia necessità. I centri si trovano nell’Itis ‘Nullo Baldini’ di Ravenna in via Cassino n. 71/A e nella scuola di San Pietro in Campiano in via 2 Giugno 1946 n.2.

