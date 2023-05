La senatrice a vita ospite al convegno dell'Oscad 'Le vittime dell'odio', al Memoriale della Shoah a Milano

La senatrice a vita Liliana Segre ospite al convegno dell’Oscad (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) ‘Le vittime dell’odio’, al Memoriale della Shoah a Milano. “Sono stata la farfalla gialla che volava sopra i fili spinati e che con quei fili spinati non voleva più avere niente a che fare. Ma l’ottimismo è un’altra cosa. Io sono profondamente pessimista sul futuro”, ha detto la donna sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz. “Quando della Shoah ci sarà una riga sui libri di storia, così come per altre cose di quel genere che ci sono state nella millenaria storia dietro di noi e poi non ci sarà neanche più quella”.

