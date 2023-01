La segnalazione era stata fatta dalla stessa senatrice a vita

Venti denunce per odio online contro Liliana Segre in seguito alla segnalazione effettuata dalla stessa senatrice a vita. Tra i denunciati, secondo quanto riferiscono fonti investigative, anche Chef Rubio, che in più di un’occasione aveva postato video e post di matrice antisemita.

Tra i denunciati anche due medici

Tra i denunciati per le ingiurie e le minacce online contro la senatrice Liliana Segre, vi sono anche due medici, di cui uno è oncologo. Per tutti e 20 i denunciati l’accusa è di “diffamazione a mezzo web con l’aggravante della discriminazione etnica”.

Le indagini, partite dopo la denuncia della senatrice, testimone dell’orrore dei campi di sterminio nazisti, sono state condotte dal nucleo delle indagini telematiche del comando provinciale dei carabinieri di Milano. I 20 denunciati hanno tra i 21 e i 74 anni: sono calabresi, piemontesi, laziali, veneti.

