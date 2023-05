Il commissario all'Emergenza: "Previste negli hotspot procedure accelerate di frontiera"

Il prefetto Valerio Valenti, commissario all’Emergenza migranti, è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’accordo di collaborazione con Croce Rossa Italiana per la gestione del sistema di accoglienza. “Il governo è fortemente impegnato sul tema dei rimpatri. Confidiamo sul fatto che i rimpatri si possano e si debbano fare. Chi non ha titolo a restare deve ritornare nel Paese di provenienza, dopo ovviamente le procedure legalmente esperite”, ha dichiarato Valenti. “Siamo inoltre al lavoro per attrezzare al meglio l’attività delle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, implementandone così la capacità e i tempi di risposta”, ha aggiunto il commissario, annunciando inoltre che all’interno degli hotspot italiani “ci saranno degli spazi dedicati alle procedure accelerate di frontiera” perché “oltre che sul fronte dell’accoglienza, bisognerà anche organizzarsi per le procedure di rimpatrio”.

