Gli allagamenti nel capoluogo siciliano in un video della Protezione civile dell'isola

Palermo sotto l’acqua dopo l’incredibile ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo siciliano. Strade come fiumi e allagamenti in diverse zone della città. Le immagini, che si riferiscono al 15 maggio, sono state diffuse dalla Protezione civile dell’isola.

