Strade allagate e scuole chiuse: allerta rossa in tutta la Sicilia

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha effettuato un sopralluogo in alcune zone della città particolarmente colpite dai violenti temporali delle scorse ore. Il primo cittadino ha attraversato diverse aree, tra cui via Ugo La Malfa, a bordo di una camionetta della polizia municipale. Nel capoluogo siciliano le scuole sono rimaste chiuse, mentre in tutta la regione è allerta rossa anche per le prossime ore. Previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con forti precipitazioni e nubifragi che coinvolgeranno il Palermitano, il Trapanese e l’Agrigentino.

