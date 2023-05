L'udienza preliminare a novembre: la dottoressa forlivese scomparsa e altri 20 professionisti figurano come parti offese

La procura di Trento ha chiuso le indagini sui presunti maltrattamenti nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Santa Chiara, l’unità operativa dove lavorava Sara Pedri, la dottoressa forlivese di 32 anni di cui non si sa più nulla dal 4 marzo 2021, subito dopo il trasferimento dall’ospedale di Trento a quello di Cles, da cui si era dimessa 24 ore prima della sparizione. Pedri e altri 20 professionisti figurano come parti offese. La procura, al termine di un lungo incidente probatorio, ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex primario del reparto, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu. I due medici si sono sempre detti estranei a qualsiasi tipo di contestazione. L’udienza preliminare si terrà a novembre davanti al giudice Marco Tamburrino

