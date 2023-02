Chiuse le indagini della Procura di Trento

Indagini chiuse. La procura di Trento, al termine di un lungo incidente probatorio, contesta infatti l’abuso dei mezzi di correzione a carico di Saverio Tateo, ex primario della ginecologia del Santa Chiara, e alla sua vice Liliana Mereu. Per la magistratura, sarebbero 21 le parti offese: ostetriche e ginecologhe tra cui Sara Pedri, la 32enne di cui non si sa più nulla dal 4 marzo 2021 subito dopo il trasferimento dall’ospedale di Trento a quello di Cles da cui si era dimessa 24 ore prima della sparizione. La difesa dei due medici, che ha sempre rigettato qualsiasi addebito, ora avrà 20 giorni di tempo per depositare memorie difensive.

