È stata colpita da un oggetto mentre era a lavoro in azienda, inutili i soccorsi

Una operaia di 60 anni è morta a Suzzara, in provincia di Mantova. La donna, dipendente dell’azienza B.C.L., carpenteria leggera specializzata nella tranciatura, stampaggio e saldatura di lamiera a freddo e nella lavorazione del tubo. Un’impresa in grado di fornire un servizio a 360 gradi nel settore della componentistica per veicoli industriali, commerciali e per le macchine agricole.

La donna è stata colpita da un oggetto mentre era a lavoro nella sede dell’azienda lombarda. Sul posto sono intervenuti personale di Areu, l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza, i Vigili del Fuoco, i carabinieri e personale ATS che hanno constatato il decesso sul posto.

